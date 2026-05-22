石川県の6月補正予算案が22日、議会に内示されました。能登半島地震や奥能登豪雨からの対応や、中東情勢を踏まえた緊急支援などが盛り込まれています。石川県の6月補正予算案は、一般会計で489億6000万円余りで、当初予算からの累計は9378億7000万円余りとなっています。 一般会計489億円のうち、125億円余りが能登半島地震と奥能登豪雨への対応にあてられ、復興公営住宅等への入居者への支援や生業の再建に向けたの費用など