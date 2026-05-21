今季3度目の抹消21日のプロ野球公示で、楽天は前田健太投手の登録を抹消した。前日20日の日本ハム戦で先発するも3回途中2失点で降板。前田は勝ち負けこそつかなかったが、ここまで5試合に先発し未勝利と、38歳右腕が苦しんでいる。敵地での日本ハム戦に敗れ最下位に転落した楽天が、前田の2軍再調整を決めた。この試合、右腕は3回途中までに72球を投じ、被安打4、3四球と大乱調。2失点に食い止め大量失点は免れたが、不安定な