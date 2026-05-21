株式会社アクセルスペースは2026年5月19日、次世代地球観測衛星「GRUS-3（グルーススリー）」7機を2026年7月以降に打ち上げる予定だと発表しました。打ち上げにはSpaceX（スペースX）のFalcon 9（ファルコン9）ロケットが使用され、小型衛星の相乗りミッション「Transporter-17」で、米国カリフォルニア州のヴァンデンバーグ宇宙軍基地から所定の軌道へ投入される予定です。GRUS-3は、アクセルスペースが運用中の地球観測衛星「GRU