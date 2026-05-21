試合後の一問一答【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては8号先頭打者弾、投げては5回無失点の投球で4勝目を挙げた。試合後の一問一答は以下の通り。――調子が良くない中で、相手打線を抑えたのか。「今日までの1週間も、不安な感じはありましたけど。結果的に勝ててよかったですし。内容的に