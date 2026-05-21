パドレスとの3連戦最終戦【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回を投げて被安打3、無失点に抑え、4勝目の権利を持って降板した。初回の第1打席では相手先発バスケスの初球を捉え、右中間への先頭打者アーチを放った。今季3本目の先頭打者弾で、二刀流弾は2025年9月16日（同17日）のフィリーズ戦以