パドレスとの3連戦最終戦

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回を投げて被安打3、無失点に抑え、4勝目の権利を持って降板した。

初回の第1打席では相手先発バスケスの初球を捉え、右中間への先頭打者アーチを放った。今季3本目の先頭打者弾で、二刀流弾は2025年9月16日（同17日）のフィリーズ戦以来通算17本目となった。

その裏のマウンドでは先頭タティスJr.を投ゴロに打ち取ると、アンドゥハーとシーツを連続三振に仕留めた。2回の第2打席では中堅後方への中飛だった。

投げては2回、3回と一人の走者も出さない快投。4回には先頭タティスJr.に四球、1死からシーツに左前打を許したが、マチャドを三飛、ボガーツを中飛に打ち取り、グラブのポケットをポンと叩いた。

5回先頭の第3打席では四球で出塁し、その後タッカーの適時打で生還した。その裏のマウンドでは連打と四球などで1死満塁のピンチを招いたが、タティスJr.を1球で遊ゴロ併殺に仕留めて雄叫びをあげた。

防御率は0.82から0.73に良化。規定投球回には1イニング届いていない状況となっている。（Full-Count編集部）