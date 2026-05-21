6年前(2020年)の熊本豪雨からの復旧工事をめぐり人吉市は不適正な事務処理を行ったとして職員を懲戒処分しました。減給の懲戒処分を受けたのは、人吉市復興建設部の主幹級職員(48)と、経済部の課長級職員(53)です。（減給10分の1、5か月）人吉市によりますと、主幹級職員は2年前(2024年)に始まった農地の復旧工事をめぐり、請負業者から工事の追加に関する協議書が提出されましたが、適正な処理や上司への報告を行わず独断で請負業