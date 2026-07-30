ネイマールがブラジル代表引退へ 米メディア報道「もう終わったと思う」SOCCER KING

ネイマールがブラジル代表引退へ 米メディア報道「もう終わったと思う」

by ライブドアニュース編集部

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  • サントスFWネイマールブラジル代表引退の意思を表明したと報道
  • 「代表での時間はもう終わった」と語り、復帰の意思がないことを明確化
  • W杯4大会連続出場でペレ並みの異なる大会得点記録を打ち立てている
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