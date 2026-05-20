夏になると南阿蘇村の草原に姿を見せるのが、青いハチ、ブルービーです。多くの人に知ってもらおうと、ブルービーが飛んでくる葉祥明阿蘇美術館に、新たなシンボルが誕生しました。今月14日。南阿蘇村にある葉祥明阿蘇美術館に、熊本市内から園児がやってきました。お目当ては、敷地内に、新たに完成したBLUE BEE HOUSEです。幸せを運ぶハチともいわれる「ブルービー」。九州や本州に生息する