GoogleのAI研究開発部門であるGoogle DeepMindは、動画をはじめとしたあらゆる入力から様々なものを作り出すことができるGeminiの新モデルファミリー「Gemini Omni」を発表しました。Googleが2025年5月に発表したAIを活用した映画制作ツール「Flow」でもGemini Omniは提供されるほか、Flowの操作をサポートするAIエージェントやカスタムツールを作成できるAI機能など、さまざまな新機能が追加されています。Introducing Gemini Omn