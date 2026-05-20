Googleが映画制作ツール「Flow」と音楽制作ツール「Flow Music」を大幅アップデート、Gemini Omni提供＆AIエージェント追加＆カスタムツール作成機能＆モバイルアプリも新登場

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