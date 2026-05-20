直近6試合は23打数12安打で指揮官決断【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数2安打、1四球でチームの逆転勝利に貢献した。先発登板が予定されている20日（同21日）の同カードに向け、デーブ・ロバーツ監督が言及した。指揮官は試合後、大谷が同日にリアル二刀流として打席に立つ可能性を問われ