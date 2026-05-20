直近6試合は23打数12安打で指揮官決断

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数2安打、1四球でチームの逆転勝利に貢献した。先発登板が予定されている20日（同21日）の同カードに向け、デーブ・ロバーツ監督が言及した。

指揮官は試合後、大谷が同日にリアル二刀流として打席に立つ可能性を問われると「オオタニは明日も打つ。ああ」と語った。大谷の投打二刀流出場は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、登板試合としては4試合ぶりとなる。

大谷はこの日、初回に左翼線二塁打を放ち出塁し、その後、先制のホームを踏んだ。4-4で迎えた8回にも右翼線への二塁打。この回は得点とならなかったが、9回に味方打線が1点をもぎ取った。

4試合連続でマルチ安打とし、この日を含めた直近6試合は23打数12安打の打率.521としている。投手としては7試合で3勝2敗、防御率0.82の好成績を残している。（Full-Count編集部）