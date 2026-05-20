株式会社アストロスケールホールディングスとスカパーJSAT株式会社は2026年5月19日、軌道上サービス分野を軸とした戦略的パートナーシップの構築に合意したと発表しました。あわせて資本・業務提携を行い、本提携に関連してスカパーJSATを引受先とする第三者割当増資により約8億円を調達する予定です。軌道上サービスとは、宇宙空間で人工衛星の点検や修理、寿命延長、燃料補給などを行うサービスの総称です。今回の提携では、アス