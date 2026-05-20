キムはタティスJr.の打球を処理するも…チャレンジでセーフに【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースのキム・ヘソン内野手が見せた守備に、厳しい指摘が飛んでいる。19日（日本時間20日）、敵地で行われたパドレス戦に出場し、3回の守備で余裕を持った送球から内野安打を許した。直後に勝ち越し2ランを浴びて失点に繋がったプレーに対し、地元放送局の解説陣から「少し余裕を持ちすぎですね」と