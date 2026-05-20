キムはタティスJr.の打球を処理するも…チャレンジでセーフに

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャースのキム・ヘソン内野手が見せた守備に、厳しい指摘が飛んでいる。19日（日本時間20日）、敵地で行われたパドレス戦に出場し、3回の守備で余裕を持った送球から内野安打を許した。直後に勝ち越し2ランを浴びて失点に繋がったプレーに対し、地元放送局の解説陣から「少し余裕を持ちすぎですね」と苦言が呈されている。

同点で迎えた3回1死の場面だった。タティスJr.の中前へ抜けそうな打球に追いついたキムは、余裕を持って一塁へ送球し一度はアウトと判定された。しかし、パドレス側がチャレンジを要求する。リプレー検証の結果、打者走者が送球よりも早く一塁へ到達しており判定がセーフに覆った。

この内野安打が直後の勝ち越し劇を呼び込んでしまう。続くアンドゥハーに打席が回ると、左翼席へ痛恨の勝ち越し2ランを浴びた。前日の試合で山本由伸投手から先制弾を放った好調の打者に手痛い一発を許し、場内には「Beat LA」コールがこだました。一つの緩慢なプレーが試合の流れを大きく変える代償となっている。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の解説を務めるオーレル・ハーシュハイザー氏は「隙のあるプレーをすると匂いを嗅ぎつけたタティスがいい全力疾走をしました」と相手を称賛しつつ、「バックハンドでキャッチして、勢いよく投げていれば……」と指摘した。実況のジョー・デービス氏も「余裕を持ちすぎたことで、代償を払うことになりそうです」と語気を強めている。

さらに実況のデービス氏が、遊撃を守ることが多いキムの送球の平均球速は80マイル半ばであるのに対し「今のは59マイル（約95キロ）でした」と伝えると、ハーシュハイザー氏は「Oh……」と失望の声を漏らした。普段なら難なくアウトにできるはずの処理で気を抜いてしまった痛恨のプレーが、大きな波紋を呼んだ。（Full-Count編集部）