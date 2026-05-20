ヤマダデンキに“裏垢”が存在する――。そんな一見不穏な情報がSNSで注目を集めています。企業の裏アカウントと聞くと、内情の愚痴や暴露を想像してしまいそうですが、実際に投稿されているのは、家電量販店を舞台にした本気のエンタメ動画。しかも、ホストクラブ風のシャンパンコールで洗濯機購入を盛り上げるなど、かなり攻めた内容になっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】5月頭ごろから、SNSな