キャニングから逆方個へ打球速度98.3マイルの二塁打【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で左翼線に二塁打を放ち、連続試合安打を「6」に伸ばした。LAメディアは偉才から確かな“予兆”を感じ取っているようだ。相手先発は、エンゼルス時代に同僚だった右腕キャニング。勝手知ったる