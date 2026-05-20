犠打とエンドランを重視…得点の確率を高める“走者を進める打撃”適時打は奇跡――。野球は失敗が多いスポーツだからこそ、勝利の確率を上げる練習にこだわっている。創設15年目で2度の全国大会出場を果たしている山梨県の学童野球チーム「ラウンダース」は適時打を追い求めるよりも、走者を進塁させるエンドランや犠打の精度を磨いて得点力を上げている。2012年に創設されたラウンダースは、2018年と2024年に「高円宮賜杯 全