グーグル（Google）は、コンテンツがどのように作成・編集されたかを把握しやすくするための透明性確保と検証ツールの拡張を発表した。GeminiやGoogle検索、Chromeブラウザ、Pixelスマートフォンなどで、AI生成コンテンツの識別機能やカメラ撮影の真正性を証明する新機能が順次提供される。 AI生成コンテンツの識別機能が拡大 2025年11月にGeminiアプリで利用できるようになった電子透かし技術「Synt