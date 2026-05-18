24年越しの因縁の相手フランスは初戦が鬼門か出場国数の拡大により、以前ほど「死の組」と呼ぶにふさわしいグループはないのかもしれない。ただ、そんな中でも4カ国のFIFAランクの平均が最も高い、つまりデータ上で最も厳しいグループとなったのがグループIだ。優勝候補フランス代表を筆頭に、アフリカのタレント集団セネガル代表、予選で驚異的な得点力を見せたノルウェー代表、大陸間プレイオフを勝ち抜いたイラク代表が顔を揃