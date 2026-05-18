新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月17日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#118を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#118は、新企画「転職して人生激変！？年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた５人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を大公開し、年収が上がったのか、下がったのかをななにーメンバーが予想する白熱のトー