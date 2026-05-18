シント=トロイデンのGK小久保玲央ブライアンが現地インタビューで言及ベルギー1部シント=トロイデンのGK小久保玲央ブライアンが現地メディアのインタビューで自身の去就について言及した。小久保は今季のベルギー1部リーグでプレーオフも含めて38試合に出場。絶対的守護神として君臨し、3位で来季のUEFAヨーロッパリーグ予選の出場権を獲得に大きく貢献した。ベルギー「HBVL」のインタビューに応じた小久保は、そのなかで自