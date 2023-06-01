◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）霧島は詰めが甘く、初黒星を喫した。立ち合いから激しい突き押しで、豪ノ山を土俵際まで追い込んだ。得意の左四つで攻め切れず、すくい投げも決まらなかった。「急いでしまった。最後の投げが良くなかった」。最後は力なく押し出された。攻めの相撲で順調に白星を伸ばしてきたが、連勝は7でストップ。若隆景らと1敗で並び「明日から思い切って取っていくしかない。目の前の