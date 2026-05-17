ロッテの石垣元気がファームで1回3者連続三振ロッテのドラフト1位ルーキー、石垣元気投手（健大高崎高）が17日、本拠地で行われたファーム・リーグの楽天戦に登板した。6回から1イニングを任され、156キロを計測するなど3者連続三振の圧倒的な投球を披露。ファンは「完全に相手を支配している」と興奮している。石垣は6回から3番手で登板。繁永晟内野手を139キロのスプリットで空振り三振。育成の水上桂捕手は152キロで見逃し