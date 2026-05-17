人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日までにオフィシャルブログを更新。ATMで起きた“まさかの失敗”を明かし、ファンの笑いを誘っている。 13日、「信じられないくらいバカなことをしてしまった…」と題してブログを更新した桃は、「さっき、現金が欲しいなーと思って、お金を下ろそうと思って」と切り出し、「ATMで５万円おろそうとしたら…信じられないくらいバカなことをしま