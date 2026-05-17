あいのり･桃、ATMでまさかのミス告白、5万円のつもりが…
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が15日までにオフィシャルブログを更新。ATMで起きた“まさかの失敗”を明かし、ファンの笑いを誘っている。
13日、「信じられないくらいバカなことをしてしまった…」と題してブログを更新した桃は、「さっき、現金が欲しいなーと思って、お金を下ろそうと思って」と切り出し、「ATMで５万円おろそうとしたら…信じられないくらいバカなことをしました」と報告。
「お受取りください」「５円」と表示されたATM画面とともに、「なんと…５万円じゃなくて、５円引き出してた…。」とまさかのミスを告白。「手数料、110円…」とつづり、 「普通だったら手数料かからないのに、硬貨を含む引き出しの場合手数料かかるらしい…」と説明。
思わぬ失敗に、「もう、ばかすぎる…、信じられない…。」と落ち込みながらも、「でも、ご縁がありますように…ということで。笑」と５円玉にちなんだ前向きなコメントでブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「声に出して笑ってしまいました」「サイコーすぎる!!」「笑わせてくれた桃に感謝(笑)」「かわいい、かわいい」「朝からクスッと、ほっこりをありがとう」「すぐに写真を撮れるところがさすがブロガー」「小銭って、ATMでおろせるんですね！」「ドンマイすぎる」「これ系のネタ最高です笑」「ほのぼの」「お賽銭したらご利益ありそう」など温かな反響が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。
13日、「信じられないくらいバカなことをしてしまった…」と題してブログを更新した桃は、「さっき、現金が欲しいなーと思って、お金を下ろそうと思って」と切り出し、「ATMで５万円おろそうとしたら…信じられないくらいバカなことをしました」と報告。
思わぬ失敗に、「もう、ばかすぎる…、信じられない…。」と落ち込みながらも、「でも、ご縁がありますように…ということで。笑」と５円玉にちなんだ前向きなコメントでブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「声に出して笑ってしまいました」「サイコーすぎる!!」「笑わせてくれた桃に感謝(笑)」「かわいい、かわいい」「朝からクスッと、ほっこりをありがとう」「すぐに写真を撮れるところがさすがブロガー」「小銭って、ATMでおろせるんですね！」「ドンマイすぎる」「これ系のネタ最高です笑」「ほのぼの」「お賽銭したらご利益ありそう」など温かな反響が寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男が誕生。 現在２児のママで育児奮闘中。