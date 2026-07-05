Netflix『地面師たち』でホームレスの老人を演じ、鮮烈な印象を残した俳優・五頭岳夫（78）。【衝撃画像】「6男6女の12人きょうだい」大家族で育った五頭岳夫さん78歳の“幼少期”を写真で見る同作でブレイクを果たし、出演シーンがミームとして使われ、Tシャツにまでなってしまった五頭氏に、12人きょうだいの末っ子だった少年時代、「NHKのど自慢」に出るほど夢中になった“歌”、俳優を目指すことになったきっかけなどにつ