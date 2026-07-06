才能が群雄割拠する芸能界。生き馬の目を抜く業界ゆえ、長く活躍し続けることができるのはほんの一握りだろう。メディアから姿を消す人物も少なくない。そんな中、タレント・鈴木あきえさん（39歳）は、2004年のデビューから20年以上に渡り活躍を続けている。自身のライフステージも求められる役割も変わりながら、芸能界の荒波を乗り越えてきた半生を本人に振り返ってもらった。◆家族会議で芸能界入りを決断――鈴木さんは、2004