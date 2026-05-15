ジャイアンツ戦に先発登板して7回無失点で今季3勝目ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点の好投で今季3勝目を挙げた。直球とキレのある変化球を駆使して相手打線を圧倒し、チームの連敗を止める活躍を見せた。なぜ打てないのか。米国の識者たちは、“見極め困難”の魔球を分析した。今季4度目となる投手専念のマウンドで、同地区のライバルを完全に封じ込めた。