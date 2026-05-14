山形県高畠町に住む６０代の男性が２８３０万円をだまし取られる詐欺被害にあいました。被害は去年７月から今年４月まで続いたということです。 警察によりますと、去年７月、高畠町に住む６０代の男性は、ＳＮＳを通じてアメリカの女性宇宙飛行士を名乗る相手（ＳＮＳアカウント「モーガン」）と知り合ったということです。 男性は日常会話を通じて「モーガン」に好意を抱き、「退職して一緒に暮らすにあたり、表彰