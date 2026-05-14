「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）阪神は敗れたが、新打線のクリーンアップで得点シーンが生まれた。０−１の三回２死から３番・佐藤輝明内野手（２７）が右越え二塁打でチャンスメークし、４番・大山悠輔内野手（３１）が右越え同点二塁打。さらに５番・中野拓夢内野手（２９）の左前適時打で一時は勝ち越した。前日まで球団ワーストタイのチーム５試合連続２桁三振を喫していたが、この日は８三振で記録更新を阻ん