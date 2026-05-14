「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）

阪神は敗れたが、新打線のクリーンアップで得点シーンが生まれた。０−１の三回２死から３番・佐藤輝明内野手（２７）が右越え二塁打でチャンスメークし、４番・大山悠輔内野手（３１）が右越え同点二塁打。さらに５番・中野拓夢内野手（２９）の左前適時打で一時は勝ち越した。前日まで球団ワーストタイのチーム５試合連続２桁三振を喫していたが、この日は８三振で記録更新を阻んだ。

雨上がりの神宮の杜。ぬれた人工芝の上をうつむきがちに歩くナインに、虎党からは励ましの声援が送られた。こぼれ落ちた白星。それでも明るい材料はある。大幅変更が行われた猛虎打線の新クリーンアップがうまく機能した。

ハイライトは１点を追う三回２死の場面だ。まずは３番・佐藤輝が口火を切った。カウント２−２から山野のスライダーを捉えて右越え二塁打で出塁。「しっかり良いスイングっていうのを心がけていました」と、前回４月２９日の対戦では３打席連続３三振を喫した相手に対し、セ・リーグの左打者では今季初となる長打を放って、３、４月度月間ＭＶＰとして貫禄を示した。

これに４番が続く。前夜、３試合ぶりの先発出場で今季５号を含む２打点を記録した大山。カウント２−２から内角低め直球をはじき返し、一時同点の右越え適時二塁打を放った。「最近の試合では遥人（高橋）に助けてもらうことが多かったので、まずは追いつくことができて良かったです」と、頼もしい投球を続けている１歳年下の左腕を援護。さらに続く中野が勝ち越しの左前適時打をマークし、リーグトップ５勝を挙げている難敵から逆転劇を演じた。

ただ、四回以降はヤクルト投手陣にわずか２安打に封じ込まれ追加点を奪えず。救援陣が逆転を許し首位陥落となった事実に、大山は「勝つか勝たないかなので、勝ちにつながるようにやっていきたいと思います」と悔しさをにじませた。

それでも、チーム２桁三振の連続試合記録は「５」でストップし、プロ野球ワースト（４チームが記録している６試合）は回避。前日１２日に手が加えられた打線で、前向きに進んでいる。「常に動いているものですよね。選手の状態もあるし、いろんなケースを想定しながら、まだ固めなくてもっていうところなんでしょうね」と説明していた藤川監督。各選手が与えられた役目を理解し、一丸で再進撃を狙う。