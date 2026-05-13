ソニーは、撮影表現を提案する「AIカメラアシスタント」機能を備えたフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VIII」を2026年6月11日に発売します。 「Xperia 1 VIII」 記事のポイント ソニーのデジタル一眼カメラ「α」シリーズで培った独自の画作りを提供するクリエイティブルックをもとに、AIが様々な色合いやぼけ具合を提案。撮影後に画像加工をしなくても、タップするだけで好みの撮影表現を見つけられます。