県内でも過去最悪のペースで確認されている特殊詐欺の被害を防ごうと、警察は5月13日、詐欺電話ブロック隊を結成しました。詐欺電話ブロック隊に任命されたのは、徳島中央警察署の警察官と警察職員28人です。任命式では一人一人の名前が呼ばれたあと、前川伸二 徳島中央警察署長から「特殊詐欺をなくすという、強い使命感を持って取り組んでほしい」と訓示がありました。犯人から被害者への接触の約8割が電話であることから