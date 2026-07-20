SUVテイストを強めた専用デザインと充実の快適装備ホンダは2026年7月10日、コンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発売しました。今回の改良では、グレード構成を見直すとともに、デザインの変更や装備の充実を図り、それぞれのタイプの個性をより明確にしています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”ホンダ新型「“4WD”コンパクトカー」です！ 画像を見る！（28枚）そんな新型フィットのなかでも