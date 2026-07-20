お店のような丸くすくったアイスを自宅でも楽しめる、キャンドゥの『アルミ製アイスクリームスクーパー』。熱伝導の良いアルミ製なので、硬いアイスもすくいやすいのが魅力です。さらに、構造がシンプルでお手入れも楽。330円（税込）で、いつものアイス時間がちょっと特別になること間違いなしです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミ製アイスクリームスクーパー価格：￥330（税込）販売ショップ：キャンドゥJANコ