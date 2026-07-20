DeNAの藤浪晋太郎投手（32）が20日、甲子園での阪神戦の試合前練習で1軍に合流した。22年オフに阪神からポスティング・システムでメジャーに移籍し、昨年のシーズン途中に日本球界に復帰。かつての本拠地に足を踏み入れるのはDeNA入団後は初めてだ。DeNAの練習前には同僚だった阪神OBの原口文仁氏（スポニチ本紙評論家）や阪神の投手陣らに、同じく移籍した浜地とともにあいさつ。22日のカード3戦目での先発が有力となってい