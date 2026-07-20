アメリカニューヨーク市のマムダニ市長は、イスラエルネタニヤフ首相が9月にニューヨークを訪れる場合、拘束する可能性を検討していると明らかにしました。ニューヨーク・タイムズが18日に報じたものによりますと、マムダニ市長はネタニヤフ首相が9月の国連総会でニューヨークを訪れた場合、拘束するかどうか検討していると明らかにしました。ネタニヤフ氏はガザでの戦闘をめぐり、ICC（国際刑事裁判所）から逮捕状が出ていて、