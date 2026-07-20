「未入金の額は100万円以上」「家賃も人件費も払えない」「倒産の影響で、7月15日に振り込まれる予定だった売上金の入金の目途が立っていません。未入金になるのは6月15日以降の売り上げ分で、100万円を超えています。このままでは、家賃やキャストの女の子の人件費も払えない……」（都内でスナックを経営する女性）７月６日、クレジットカードの早期決済代行会社「全東信」が準自己破産を申請した。同社は加盟店の売り上げを立て