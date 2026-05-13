12日、男鹿市の寒風山で山菜採りをしていた男性が一時遭難しましたが、捜索隊が発見しました。男性にけがはありませんでした。男鹿警察署の調べによりますと、秋田市に住む85歳の男性は、12日早朝から男鹿市脇本の寒風山で妻とともに山菜採りをしていましたが、入山地点まで戻る途中で道に迷い遭難しました。妻が、男性の声が聞こえなくなったため入山地点まで戻り午前11時半ごろに警察に通報しました。通報を受けて捜索にあたって