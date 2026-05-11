南極大陸を通して、平和と環境保護を考える写真展が広島市内で始まりました。平和公園の中にあるレストハウスには、南極を映した7点の写真が展示されています。撮影したのは写真家の水本俊也さんです。世界100か国以上を旅し、南極には9回足を運びました。■写真家水本 俊也 さん「下が雪、そして岩があって空がある。そこにペンギンの親子がたたずんでいる。静けさの中にある南極の1枚を見ていただきたい。」広島市では5