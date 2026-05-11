スイスのI'm Back GmbHは、35mmフィルムカメラのフィルム室に装填して、デジタル撮影を可能にするデバイス「I'm Back Roll APS-C」のクラウドファンディングをKickstarterで展開している。5月11日（月）現在、目標額の23倍を超える約1億6,300万円の支援を集めている。 フィルムカメラのフィルム室に収まるロール型の筐体に、APS-Cサイズのイメージセンサー、バッテリー、ストレージ、通信機能（