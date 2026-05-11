STARGLOWが5月10日(日)にファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を行い、7月にニューシングルとライブ映像作品を2週連続でリリースすることを発表した。3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日(月)に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、24年にRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GO