中国のポータルサイト・捜狐に11日、卓球の世界選手権団体戦男子決勝で中国が日本を破ったことについて「4つの驚き」があったとする記事が掲載された。10日に行われた決勝で、中国はマッチカウント3-0で日本を破り、大会12連覇を達成した。記事は1つ目の驚きとして、梁靖崑（リアン・ジンクン）がゲームカウント0-2から張本智和に大逆転で勝利したことを挙げた。試合は張本が11-8、11-4と2ゲームを連取するも、梁は第3ゲームを奪い