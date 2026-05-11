「味方がびっくりしすぎて頭抱えてる」「W杯はCFで使って」４戦連発の前田大然、宿敵相手に決めた衝撃バイシクル弾にネット沸騰！「中村俊輔並みの伝説」「想像してた以上に凄いゴールだった」
現地５月10日に開催されたスコットランドリーグ第36節で、前田大然と旗手怜央が所属するセルティックが宿敵レンジャーズとホームで対戦。３−１の逆転勝利を飾った。
この“オールドファーム”で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、直近の公式戦３戦連発中だった前田だ。１−１で迎えた53分、左サイドを抜け出したキーラン・ティアニーのクロスに反応。ワンタッチで上手く流し込んで勝ち越しゴールを奪う。
圧巻だったのは、その４分後の得点だ。ボックス内で相手のクリアボールを収めると、鮮やかなバイシクルシュートをゴール右上に決めてみせた。
このゴラッソにSNS上では、「味方がびっくりしすぎて頭抱えてる」「中村俊輔並みの伝説」「想像してた以上に凄いゴールだった」「驚愕のオーバヘッドキック」「リバウドかよ」「これはえぐい」「とんでもねえ…」「プスカシュ賞あるんちゃうかな」「W杯はCFで使って」といった声が上がった。
前田の活躍もあり、セルティックは公式戦６連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然が超絶バイシクル弾含む２発！
この“オールドファーム”で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、直近の公式戦３戦連発中だった前田だ。１−１で迎えた53分、左サイドを抜け出したキーラン・ティアニーのクロスに反応。ワンタッチで上手く流し込んで勝ち越しゴールを奪う。
このゴラッソにSNS上では、「味方がびっくりしすぎて頭抱えてる」「中村俊輔並みの伝説」「想像してた以上に凄いゴールだった」「驚愕のオーバヘッドキック」「リバウドかよ」「これはえぐい」「とんでもねえ…」「プスカシュ賞あるんちゃうかな」「W杯はCFで使って」といった声が上がった。
前田の活躍もあり、セルティックは公式戦６連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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