ものまねタレントのミラクルひかるさん（46）が自身のインスタグラムを更新。高市早苗総理大臣がX JAPANの名曲を歌い上げるものまねを披露しました。【写真】「すごい似てる」高市首相のモノマネをしたミラクルひかる4月25日放送のフジテレビ系「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル春」に出演したミラクルひかるさん。番組内では高市首相のコスプレをしながら「X JAPAN」の楽曲「Rusty Nail」を熱唱しました。高市総理は201