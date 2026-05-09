「阪神−ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神の大山悠輔内野手がスタメンから外れた。ベンチ入りはしている。大山がスタメンを外れるのは昨年９月２２日のヤクルト戦以来となった。ここ５試合は１７打数１安打だった。代わって、木浪聖也内野手が一塁で先発出場となった。２０１９年４月１８日以来、７年ぶりとなる。クリーンアップは森下、佐藤輝、前川と今季初の組み合わせ。坂本は７試合ぶりに先発マスクをかぶる。試