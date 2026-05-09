ホラン千秋が10日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演。共演者にあるクレームをつける。【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。