中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰で、熊本県内の中小企業の8割が「経営に不安がある」と感じていることが分かりました。 【写真を見る】8割の企業が【原油高の影響ある】黒字なのに廃業？”内部留保があるうちに…” 「支援なら何でもいい」熊本の社長たちが漏らす本音 熊本県中小企業家同友会が県内609社を対象としたアンケ―トでは、8割が原油高の「影響がある」と答え、6割近くが「利益が減っている」と答えました